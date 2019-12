Borse europee aprono sopra la parità in attesa dei dati sul lavoro americano

Valeria Panigada 6 dicembre 2019 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto sopra la parità, dopo alcune dichiarazioni incoraggianti del presidente americano Donald Trump sulle trattative in corso con la Cina e in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,31%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,20%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,42%.Le discussioni tra Washington e Pechino "avanzano molto bene" ha assicurato Trump, alimentando tra gli investitori l'ottimismo per il raggiungimento di una intesa preliminare che eviti lo scatto dei dazi, in programma il prossimo 15 dicembre, su 156 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Anche il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha fatto sapere che i due paesi hanno tenuto contatti telefonici e stanno "lavorando attivamente" a un accordo. Gli investitori guarderanno oggi anche al fronte macro, dove sono attesi i dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno diffusi dagli Usa l'andamento dei salari, il tasso di disoccupazione e la variazione degli occupati nei settori non agricoli, relativi al mese di novembre.