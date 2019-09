Borse europee aprono sopra la parità, Londra cauta su scontro Brexit

Valeria Panigada 5 settembre 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, dopo la conferma che Stati Uniti e Cina terranno un nuovo ciclo di incontri a Washington a inizio ottobre, risvegliando la speranza di una intesa o comunque di una distensione dei rapporti commerciali tra le due super potenze economiche. In avvio l'indice Eurostoxx 50 guadagna lo 0,77%. A Francoforte il Dax sale dello 0,74%, a Parigi il Cac40 incassa un +0,78%, mentre a Londra l'indice Ftse100 segna un debole +0,12% sullo scontro intorno alla Brexit. Il premier inglese Boris Johnson ha subito un'altra cocente sconfitta al Parlamento UK, dove la sua mozione presentata per chiedere elezioni anticipate è stata bocciata. La Camera dei Comuni ha approvato inoltre anche la legge anti-no deal volta a rinviare la Brexit dalla scadenza attualmente fissata del 31 ottobre.