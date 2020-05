Borse europee aprono sopra la parità, BoE lascia fermi i tassi

Valeria Panigada 7 maggio 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco sopra la parità per le Borse europee. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 è positivo con un +0,46%. A Francoforte il Dax sale dello 0,65%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,62% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,42%. Gli investitori guardano su più fronti: da una parte all'aumento a sorpresa delle esportazioni in Cina e dall'altro alle rinnovate tensioni diplomatiche tra Washington e Pechino. Ma non solo. Dal Vecchio continente sono giunte nuove indicazioni riguardanti l'effetto coronavirus sulle economie. In Germania e Francia la produzione industriale a marzo è crollata, segnando una contrazione (rispettivamente del -9,2% e -16,2% su base mensile) record e peggiore delle attese. Attenzione rivolta anche alla Bank of England che ha annunciato di aver lasciato i tassi di interessi invariati allo 0,1%, dicendosi pronta tuttavia a intervenire in qualsiasi momento, nel caso in cui la crisi economica provocata dal coronavirus dovesse peggiorare. Le nuove stime della BoE vedono l'economia britannica ridursi del 30% nella prima metà dell'anno a causa della pandemia di coronavirus e il saldo dell'intero 2020 potrebbe essere di -14%, con un successivo rimbalzo del 15% nel 2021. Dall'inizio della pandemia, la banca centrale inglese ha tagliato i tassi due volte, portandoli dallo 0,75% fino allo 0,1% attuale, e ha annunciato anche un nuovo piano di Quantitative easing del valore di 200 miliardi di sterline, portando così il valore del programma totale dei suoi acquisti di bond a 645 miliardi di sterline.