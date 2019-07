Borse europee aprono poco mosse nonostante nuovi record Wall Street

Valeria Panigada 12 luglio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee, hanno aperto poco mosse. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,10%, mentre a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,10% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,17%. Ieri a New York per la prima volta in assoluto il Dow Jones ha raggiunto quota 27mila punti, in rialzo dello 0,85%, confermando il trend da primato della borsa americana. Anche l’indice S&P500 ha toccato quota 3.000 punti, per la seconda volta in due giorni, prima di chiudere appena sotto (2.999,91 punti). I rialzi hanno contagiato nel corso della notte i listini asiatici che si muovono sopra la parità. La piazza di Tokyo ha chiuso in moderato rialzo (+0,2%), prima del lungo weekend festivo. L'agenda macro odierna è piuttosto scarna di indicazioni. Questa mattina è previsto il dato sulla produzione industriale nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i prezzi alla produzione.