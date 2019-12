Borse europee aprono poco mosse, la guerra commerciale pesa sulla Cina

Valeria Panigada 9 dicembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto poco sotto la parità nei primi scambi di giornata. In avvio l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,12%. A Francoforte il Dax è piatto con un -0,01%, a Parigi il Cac40 segna un -0,11% e a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,10%. E' ancora la questione commerciale a tenere i mercati in sospeso. In particolare, gli investitori continuano ad attendere segnali sul raggiungimento di una intesa iniziale sulla "Fase 1" tra la Cina di Xi Jinping e gli Usa di Donald Trump, che possa porre le basi per la fine della guerra commerciale in corso tra i due paesi. Il tempo però stringe, se si considera l'iniziale piano dell'amministrazione Trump di imporre nuovi dazi doganali sulle importazioni di prodotti cinesi tra qualche giorno, il prossimo 15 dicembre. Intanto in Cina le esportazioni sono scese a novembre per il quarto mese consecutivo, dimostrando come le pressioni prolungate stanno pesando sugli industriali. Il tutto in una settimana che vede Christine Lagarde al debutto giovedì prossimo nel primo meeting da presidente della Bce.