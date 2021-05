Borse europee aprono poco mosse in attesa di nuovo catalizzatore

Valeria Panigada 4 maggio 2021 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto gli scambi poco sopra la parità, dopo un inizio di settimana e di mese positivo. Nei primi minuti di contrattazione, l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,16%. A Francoforte il Dax è piatto con un +0,02%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,2% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,6%. Oggi gli investitori si muoveranno cauti in attesa di nuovi catalizzatori, come il rapporto sul mercato del lavoro americano, in uscita venerdì. Il sentiment sui mercati è animato da una parte dalle speranze per la ripresa economica e dall'altra dai timori per una stretta monetaria da parte delle principali banche centrali, in primis la Federal Reserve. Ieri il presidente della Fed, Jerome Powell, intervenendo alla Just Economy Conference ha detto che in questa crisi pandemica "non siamo ancora fuori dai guai, ma stiamo assistendo a veri progressi: il quadro economico negli Usa è chiaramente migliorato, il paese sta riaprendo e l'occupazione è tornata a crescere". Pochi gli spunti macro previsti oggi, con la sola pubblicazione dell'indice Pmi manifatturiero della Gran Bretagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno la bilancia commerciale e gli ordinativi industriali.