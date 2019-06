Borse europee aprono poco mosse in attesa dell'incontro Trump-Xi

Valeria Panigada 28 giugno 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee. In avvio a Parigi il Cac40 segna un -0,05%, a Londra l'indice Ftse100 è fermo sulla parità e a Francoforte il Dax sale dello 0,23%. Gli operatori si muovono cauti in attesa dell'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping di sabato in occasione del G20 di Osaka, che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni commerciali tra Usa e Cina. Ma l'incertezza rimane alta, anche per via di una serie di condizioni poste dalla Cina per la firma di un accordo, che riguardano anche il colosso delle telecomunicazioni Huawei. I negoziatori di Washington e Pechino dovrebbero dunque affrontare gli stessi punti di disaccordo che hanno causato l'interruzione dei colloqui a maggio.G20 a parte, la giornata sarà movimentata da diverse indicazioni. L'agenda macro odierna prevede nel corso della mattina l'aggiornamento sull'inflazione in Italia ed Eurozona, oltre che il Pil trimestrale di Gran Bretagna e Spagna. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno i consumi e i redditi delle famiglie e la fiducia delle famiglie (Michigan) di giugno.