Borse europee aprono poco mosse in attesa dei dati e della Commissione Ue

Valeria Panigada 5 giugno 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,04%, a Parigi il Cac40 è piatto con un +0,01% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,07%. Gli investitori rimangono cauti, nonostante i guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina, in attesa dei dati macro ma soprattutto del giudizio della Commissione europea. Oggi infatti Bruxelles pubblicherà raccomandazioni e rapporto sul debito degli stati membri, tra cui anche quello dell'Italia. La giornata sarà movimentata anche da diverse indicazioni macro, tra cui spiccano gli indici Pmi servizi e composto dei vari paesi europei e dell'intera Eurozona. In uscita anche le vendite al dettaglio nella zona euro, che daranno idea dell'andamento dei consumi interni.