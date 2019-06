Borse europee aprono poco mosse, focus su guerra commerciale e tensioni Medio oriente

Valeria Panigada 21 giugno 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza intorno alla parità per le Borse europee, dopo i recenti guadagni. In avvio a Francoforte il Dax è piatto con un -0,06%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,09% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,14%. Dopo i festeggiamenti per la Fed, l'attenzione del mercato torna verso la questione commerciale con il vertice del G20, in agenda il 28 e 29 giugno a Osaka (in Giappone), che si avvicina. Nel corso del vertice il presidente americano Donald Trump dovrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping. Una occasione, considerata importante dal mercato, per stabilire la fattibilità di un accordo tra le due super potenze. Gli operatori guardano anche all'evoluzione delle tensioni in Medio Oriente dopo la distruzione di un drone americano da parte dell'esercito iraniano. Secondo il New York Times, il presidente americano Donald Trump ha cancellato all'ultimo momento l'operazione militare prevista. Dal fronte macro sono attesi gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania ed Eurozona relativo al mese di giugno, in lettura preliminare.