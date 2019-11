Borse europee aprono poco mosse dopo i recenti guadagni

Valeria Panigada 5 novembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto in leggero rialzo, dopo i forti guadagni dei giorni scorsi. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,04%. A Francoforte il Dax è debole con un -0,04%, a Parigi il Cac40 è piatto con un -0,02% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,05%.Ieri sera Wall Street ha chiuso su nuovi massimi storici, in scia alle speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina entro questo mese. Dopo le parole incoraggianti del presidente americano Donald Trump, il Financial Times ha riportato che Washington sta pensando di eliminare i dazi su 112 miliardi di dollari di prodotti cinesi per dimostrare la volontà di raggiungere un accordo iniziale. Anche la Cina si sarebbe mostrata disponibile a una mossa simile. In Asia, Tokyo ha chiuso sui massimi a oltre 1 anno dopo il lungo weekend festivo.La giornata sarà movimentata anche da alcune indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Pmi servizi della Gran Bretagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà il corrispondente Ism non manifatturiero, oltre che la bilancia commerciale. Si segnala anche il rapporto Opec sul petrolio.