Borse europee aprono poco mosse dopo i guadagni di inizio settimana

Valeria Panigada 22 ottobre 2019 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto poco mosse, dopo i guadagni di inizio settimana. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,09%. A Francoforte il Dax sale dello 0,21%, a Parigi il Cac40 è piatto con un -0,03% insieme a Londra dove l'indice Ftse100 è fermo con un +0,04%.I mercati scartano per il momento il rischio di una Brexit senza accordo e approfittano delle dichiarazioni incoraggianti sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Secondo il vice ministro cinese degli Affari esteri Le Yucheng, i negoziati tra Pechino e Washington vanno avanti. Le sue parole seguono quelle del consigliere economico alla Casa Bianca, Larry Kudlow, secondo cui i nuovi dazi previsti a dicembre potrebbero essere abbandonati in caso di progressi nelle trattative.