Borse europee aprono poco mosse, attesa per sviluppi commercio Usa-Cina e Fed

Valeria Panigada 28 ottobre 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina e della riunione della Federal Reserve, in agenda mercoledì sera. Mentre oggi ha preso il via la riunione plenaria del partito comunista in Cina, che durerà fino a giovedì 31 ottobre. Nei primi minuti di contrattazione, a Francoforte il Dax sale dello 0,15%, a Parigi il Cac40 è piatto con un +0,02% e a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,35%. Oggi è in programma il voto del Parlamento inglese alla proposta del premier Boris Johnson di elezioni il prossimo 12 dicembre.Venerdì sera l'Ufficio di rappresentanza Usa del Commercio ha reso noto che si sono fatti dei progressi su questioni specifiche e che si è più vicino a finalizzare alcune parti di un accordo. Sabato Pechino ha confermato l'evoluzione positiva delle trattative. In attesa di sviluppi, la settimana sarà animata dalla riunione della Federal Reserve, che potrebbe tagliare ulteriormente i tassi di interesse. Intanto a livello societario, prosegue la stagione delle trimestrali con i conti di Alphabet (Google), previsti questa sera dopo la chiusura di Wall Street.