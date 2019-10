Borse europee aprono poco mosse, attesa per dati macro e negoziato Brexit

Valeria Panigada 16 ottobre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee aprono poco mosse, dopo i guadagni di ieri. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un +0,10%. A Francoforte il Dax sale dello 0,13%, a Parigi il Cac40 è piatto con un -0,02% mentre a Londra l'indice Ftse100 perde lo 0,14%.Sui mercati torna a prevalere la prudenza in mancanza di risultati concreti nelle discussioni tra Gran Bretagna e Unione europea per evitare una Brexit senza accordo alla fine del mese. A questo proposito oggi gli occhi saranno puntati su Bruxelles dove il negoziatore Michel Barnier e il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk riferiscono sugli sviluppi del negoziato alla vigilia del Consiglio europeo.Si guarda con preoccupazione anche al fronte macro, dopo che ieri il Fondo monetario internazionale ha tagliato l'outlook sul Pil globale del 2019 a +3%, al ritmo più basso dalla crisi finanziaria del 2008. Attenzione dunque anche alle indicaizoni in arrivo oggi, in particolare all'inflazione nell'Eurozona e alle vendite al dettaglio negli Stati Uniti.