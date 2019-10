Borse europee aprono piatte, focus su Brexit e trimestrali

Valeria Panigada 25 ottobre 2019 - 09:05

MILANO

Partenza piatta per le principali Borse europee, con gli investitori che devono digerire gli ultimi sviluppi sulla Brexit. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,22%. A Francoforte il Dax è poco mosso con un +0,07%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,32% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,04%.Il premier britannico Boris Johnson ha riferito che concederà ai parlamentari più tempo per studiare il Withdrawal Agreement concordato con Bruxelles, ma solo se daranno l'ok a elezioni generali il prossimo 12 dicembre. E' sempre più improbabile che il Regno Unito lasci l'Ue nella data fissata al 31 ottobre. Si attende intanto la decisione dell'Ue su quanto tempo potrebbe concedere a Londra per il rinvio del divorzio.La giornata sarà poi movimentata da alcune indicazioni. L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina l'indice Ifo, sulla fiducia delle imprese in Germania, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà la fiducia dei consumatori elaborata dall'università del Michigan. Sul fronte banche centrali, oggi è in programma il discorso del membro Bce Villeroy, all'indomani della riunione, mentre la banca centrale della Russia annuncerà la sua decisione di politica monetaria.