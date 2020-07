Borse europee aprono intorno alla parità tra tensioni Usa-Cina e trimestrali

Valeria Panigada 27 luglio 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza incerta per le Borse europee, che nei primi minuti di contrattazione si muovono miste intorno alla parità. In avvio l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,09%. A Francoforte il Dax sale dello 0,28%, mentre a Parigi il Cac40 scivola dello 0,13%. Da una parte i timori per le tensioni Usa-Cina, con la guerra dei consolati, e l'evoluzione della pandemia e dall'altra le speranze di un piano di rilancio americano. Intanto sale l'attesa per le numerose trimestrali societarie previste in questi giorni. La seduta odierna sarà movimentata dall'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche e gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti.