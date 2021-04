Borse europee aprono intorno alla parità, attesa per dati macro e trimestrali

Valeria Panigada 26 aprile 2021 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee, all'inizio di una nuova settimana ricca di risultati societari, indicatori macroeconomici e annunci di politica monetaria. Nei primi minuti di contrattazione, l'indice Eurostoxx 50 segna un -0,01%. A Francoforte il Dax sale dello 0,10%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,14% e a Londra l'indice Ftse100 cede lo 0,15%.L’attenzione nei prossimi giorni sarà, per quanto riguarda l'Eurozona, sulla lettura preliminare dell’inflazione di aprile e sul dato relativo al Pil del primo trimestre. Quest’ultimo sarà pubblicato anche negli Stati Uniti, dal quale dovrebbe emergere la forte sovraperformance dell’economia Usa, rispetto a quella europea, nei primi tre mesi dell’anno.Focus anche sulle riunioni di Fed e BoJ, dalle quali non sono comunque attese novità di rilievo. In settimana si svolgerà anche la riunione della Banca centrale svedese, attesa confermare il tasso di riferimento allo 0%. Infine, prosegue la stagione delle trimestrali sia in Eurozona che negli Usa, con quest’ultima che entra nel vivo, considerando che riporteranno i conti oltre 1/3 dei titoli dell’indice S&P500 tra cui le Big del settore tech, come Microsoft, Alphabet e Facebook.Guardando a oggi, nel corso della mattina verrà diffuso l'indice tedesco Ifo di aprile, mentre nel pomeriggio seguiranno dagli Stati Uniti gli ordini di beni durevoli a marzo.