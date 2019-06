Borse europee aprono in territorio positivo, oggi Francoforte chiusa per festività

Valeria Panigada 10 giugno 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì scorso e dei listini asiatici questa mattina (Tokyo ha chiuso con un rialzo di oltre 1 punto percentuale). In avvio a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,33% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,36%. Francoforte è invece chiusa per festività, così come la Svizzera. A sostenere gli scambi sono le notizie giunte dal fronte commerciale. Venerdì sera il presidente americano Donald Trump ha deciso di rinunciare di imporre i dazi contro il Messico, che sarebbero scattati oggi. Mentre dal comunicato finale del G20 che si è svolto nel fine settimana in Giappone, a Fukuoka, è sparito il riferimento al bisogno di risolvere con una certa urgenza le tensioni commerciali. Sullo sfondo rimane poi l'aspettativa di un abbassamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.