Borse europee aprono in territorio positivo in attesa della Fed

10 giugno 2020

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee in attesa della Fed. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,70%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,85%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,74% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,23%. L'attenzione dei mercati è rivolta alla Federal Reserve, che in serata (20.00 ore italiane) annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Fed a parte, attenzione anche all'Ocse che nel corso della mattina pubblicherà l'outlook economico con le sue nuove stime.