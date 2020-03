Borse europee aprono in territorio positivo dopo mossa Bce

Valeria Panigada 19 marzo 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Apertura positiva per le Borse europee, dopo che nella notte la Bce ha annunciato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico e privato per contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l'area dell'euro rappresentate dall'epidemia Covid-19. Questo nuovo programma, il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) avrà una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dell'1,81%. A Francoforte il Dax segna un +0,75% e a Londra l'indice Ftse100 guadagna lo 0,30%. Coronavirus a parte, la giornata odierna sarà movimentata dalla riunione di politica monetaria della banca centrale della Svizzera e della Turchia.