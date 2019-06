Borse europee aprono in territorio positivo, attesa per i dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 7 giugno 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto gli scambi in territorio positivo, in attesa degli importanti dati sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio e che potrebbero consolidare le anticipazioni di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Intanto ieri la Bce ha confermato i tassi ai minimi storici modificando la guidance, con costo del denaro fermo ai minimi fino almeno alla prima metà del 2020 rispetto a fine 2019 indicato in precedenza. Banche centrali a parte, sullo sfondo rimane anche la questione commerciale con gli investitori che sperano in uno slittamento dei dazi americani contro il Messico (dovrebbero scattare lunedì). In questo quadro, a Francoforte il Dax ha aperto con un progresso dello 0,42%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,57% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,30%. Si ricorda che oggi la premier britannica Theresa May lascerà ufficialmente l'incarico, così come annunciato a maggio.