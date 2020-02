Borse europee aprono in territorio negativo, prevalgono timori per coronavirus

Valeria Panigada 21 febbraio 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le Borse europee, sui timori legati all'epidemia di coronavirus. In avvio l'indice Eutrostoxx 50 scivola dello 0,52%. A Francoforte il Dax cede lo 0,54%, a Parigio il Cac40 perde lo 0,64% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,51%. Gli investitori guardano ai possibili impatti del virus sull'economia globale. Importante sarà la lettura preliminare degli indici Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, Gran Bretagna ed Eurozona relativi al mese di febbraio, in uscita oggi. Intanto è emerso che nei primi 16 giorni di febbraio, le vendite retail di auto per passeggeri in Cina sono crollate su base annua del 92%.La Commissione nazionale di Sanità cinese ha aggiornato il bilancio delle vittime e dei casi confermati di coronavirus: le persone infettate sono salite a 75.465, a fronte di 2.236 decessi. La Corea del Sud ha riportato 52 nuovi casi per un totale di 150 casi. Il direttore dell'OMS, Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ammesso ai giornalisti che il basso numero di casi di persone infettate dal coronavirus al di fuori della Cina "potrebbe non rimanere tale per molto tempo", lasciando presagire nuovi casi nel mondo.