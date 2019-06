Borse europee aprono in territorio negativo, oggi il dato sull'inflazione Eurozona

Valeria Panigada 4 giugno 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le Borse europee, in un contesto di mercato che rimane dominato dai timori per le tensioni commerciali e il rallentamento economico globale. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,62%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,87% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,59%. La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro, tra cui spicca l'inflazione dell'Eurozona.Questa mattina in Asia i mercati si sono mossi fiacchi, con Tokyo ingessata (-0,01%), mentre si è messo in evidenza il calo della piazza di Shanghai, diretta interessata dell'escalation della guerra commerciale. Unica nota positiva è stata Sydney dopo il taglio dei tassi annunciato dalla Reserve Bank of Australia: i tassi sono stati tagliati per la prima volta dal 2016, portati al minimo record dell'1,25% dall'1,50% precedente. La decisione è stata motivata con il rallentamento dell'economia e dell'inflazione.