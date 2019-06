Borse europee aprono in territorio negativo

Valeria Panigada 3 giugno 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno avviato questa prima seduta della settimana e del mese di giugno in territorio negativo. A Francoforte il Dax cede lo 0,58% , a Parigi il Cac40 scivola dello 0,59% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,68%. Sui mercati pesa la preoccupazione che le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina possano pesare sulla ripresa economica globale. Morgan Stanley, in un report diffuso ieri, ha avvertito che la guerra commerciale in corso tra le due maggiori potenze economiche mondiali potrebbe mandare gli Stati Uniti in recessione in meno di un anno. I timori hanno pesato questa mattina sull'azionario asiatico, che ha imboccato la via dei ribassi nonostante la buona indicazione giunta dalla Cina, con l'indice Pmi manifatturiero che a maggio si è attestato a 50,2 punti, meglio dei 50 punti attesi. Dal fronte macro verrà diffuso l'indice Pmi manifatturiero di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e intera Eurozona.