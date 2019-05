Borse europee aprono in ribasso, oggi inizia il voto per il Parlamento Ue

Valeria Panigada 23 maggio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto la seduta odierna in territorio negativo, in scia alla debolezza di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina che continuano a scontare il conflitto commerciale Usa-Cina, che potrebbe trasformarsi in guerra tecnologica. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,84%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,77% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,45%. Intanto si scalda anche il fronte Brexit, con la premier inglese Theresa May che si prepara a rassegnare le dimissioni dopo l'ammutinamento del suo gabinetto. L'annuncio potrebbe arrivare già domani, secondo il Times Uk.La giornata sarà poi movimentata da diverse indicazioni macro, tra cui spicca l'indice Pmi manifatturiero e servizi delle principali economie europee e dell'intera Eurozona. In uscita anche l'indice Ifo di maggio che misura la fiducia delle imprese tedesche. Si ricorda che oggi prende il via in alcuni Stati membri il voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Le elezioni europee si svolgeranno a partire da oggi fino a domenica (in Italia infatti si voterà domenica 26).