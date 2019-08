Borse europee aprono in rialzo su speranze stimoli economia

Valeria Panigada 19 agosto 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee aprono questa prima seduta settimanale in territorio positivo, proseguendo i guadagni di venerdì scorso. In avvio a Francoforte il Dax sale di 1 punto percentuale, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,85% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,74%. A sostenere gli scambi sono le speranze di un rilancio dell'economia, grazie al sostegno delle banche centrali. La People's Bank of China ha reso noto che, a partire da questo mese, introdurrà un meccanismo volto ad abbassare i tassi sui prestiti su base reale. Mentre venerdì scorso Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro della Bce, ha preannunciato mosse molto aggressive della banca centrale europea il prossimo 12 settembre, con possibile taglio dei tassi e un sostanziale piano di acquisto asset. Oggi dal fronte macro è atteso il dato sull'inflazione nell'Eurozona.