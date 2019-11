Borse europee aprono in rialzo su speranze accordo commerciale Usa-Cina

Valeria Panigada 27 novembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee dopo i nuovi record di Wall Street e i guadagni dei listini asiatici. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,30%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,38%, a Parigi il Cac40 segna un +0,21% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,33%. Gli investitori guardano al fronte commerciale Usa-Cina e apprezzano le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui le trattative per raggiungere un accordo sulla "Phase 1" si trovano nella fase finale. Intanto però il conflitto commerciale tra le due maggiori potenze economiche al mondo pesa sull'attività. In Cina i profitti industriali a ottobre hanno sofferto un tonfo del 9,9% su base annua, soffrendo il calo più forte dal 2011. Si tratta del terzo ribasso consecutivo su base mensile.