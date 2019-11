Borse europee aprono in rialzo su rinnovate speranze accordo Usa-Cina

Valeria Panigada 15 novembre 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee tornano a sorridere, aprendo in rialzo dopo la recente battuta d'arresto. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,58%. A Francoforte il Dax segna un +0,55%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,63% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,47%. A sostenere i mercati internazionali le rinnovate speranze su un accordo imminente tra Stati Uniti e Cina sulla Fase 1 dell'intesa commerciale. Il consulente economico alla Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto che gli Stati Uniti e la Cina sono vicini a siglare una intesa sulla "Phase One". "I negoziati con la Cina - ha riferito - sono stati molto costruttivi". Più cautela da parte del portavoce del Ministero del commercio cinese Gao Feng, che ha sottolineato come cruciale, per il raggiungimento di una intesa volta a scongiurare l'escalation della guerra commerciale, sia la cancellazione, da parte dell'amministrazione Trump, di alcuni dazi imposti sui beni cinesi. In attesa di sviluppi dal fronte commerciale, da monitorare alcune indicazioni macro. In particolare l'inflazione nell'Eurozona, in programma questa mattina, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le vendite al dettaglio e la produzione industriale.