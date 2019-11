Borse europee aprono in rialzo, si torna a sperare in un accordo Usa-Cina

Valeria Panigada 4 novembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Dopo la festività di Ognissanti, l'attività sui mercati torna alla normalità. Le Borse europee hanno aperto gli scambi in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio mese. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,34%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,73%, a Parigi il Cac40 incassa un +0,43% e a Londra l'indice Ftse100 avanza dello 0,30%.A sostenere gli scambi sui mercati le speranze di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina entro questo mese e i buoni dati sul mercato del lavoro Usa, diffusi venerdì scorso, che hanno spinto l'S&P500 e il Nasdaq su nuovi massimi storici. Intanto il WTO, ovvero l'organizzazione mondiale del Commercio, ha approvato i dazi cinesi contro beni americani per un valore di 3,6 miliardi di dollari. Pechino aveva chiesto inizialmente l'ok per infliggere 7 miliardi di dollari di tariffe contro i prodotti Usa. Si tratta dunque solo della metà dell'importo richiesto.La giornata sarà movimentata da alcune indicazioni macro. Nel corso della mattina sarà diffuso l'indice Pmi manifatturiero di Francia, Germania ed Eurozona. Si segnala anche il discordo della neo presidente Bce, Christine Lagarde, a Berlino.