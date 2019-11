Borse europee aprono in rialzo, oggi la BoE e le nuove stime della Commissione Ue

Valeria Panigada 7 novembre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in leggero rialzo, proseguendo i guadagni dei giorni scorsi. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,45%. A Francoforte il Dax incassa un +0,59 e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,26%.Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Reuters, che cita un alto funzionario dell'amministrazione Trump, la fase 1 dell'accordo tra Stati Uniti e Cina, atteso a metà novembre, potrebbe slittare a dicembre. L'indiscrezione ha riacceso i timori di un prolungamento del conflitto tra le due prime economie mondiali. Tuttavia, la giornata è movimentata da numerose trimestrali societarie. Ma anche dalla riunione dell'Eurogruppo, dal report mensile della Bce e dalle nuove stime economiche della Commissione europea. A metà giornata è previsto l'annuncio di politica monetaria da parte della Bank of England a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Mark Carney.