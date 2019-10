Borse europee aprono in rialzo, focus su dati macro

Valeria Panigada 1 ottobre 2019 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee aprono in territorio positivo, proseguendo i guadagni di inizio settimana, in scia ai guadagni di Wall Street e di Tokyo. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,50%. A Francoforte il Dax avanza di mezzo punto percentuale, a Parigi il Cac40 incassa un +0,43% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,32%. Gli investitori potrebbero approfittare in questi giorni di una pausa nelle tensioni tra Washington e Pechino per via delle celebrazioni del 70esimo anniversario della Repubblica Popolare cinese, prima dell'incontro previsto settimana prossima negli Stati Uniti. Oggi dal fronte macro giungeranno gli indici Pmi manifatturiero di Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna ed Eurozona. In arrivo anche l'inflazione della zona euro.