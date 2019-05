Borse europee aprono in rialzo dopo elezioni, Londra chiusa per festività

Valeria Panigada 27 maggio 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee hanno aperto in territorio positivo sull'esito delle elezioni europee che hanno visto la maggioranza rimanere ai partito europeisti. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,63%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,67% mentre Londra rimane chiusa per festività. Oggi non sono attese indicazioni macro di rilievo e l'attenzione degli operatori è dunque rivolta al risultato delle elezioni europee, oltre che al fronte commerciale Usa-Cina.Questa mattina l'azionario asiatico si è mosso contrastato, con gli investitori che guardano alla visita di Donald Trump in Giappone. Il presidente americano non ha risparmiato critiche al paese, affermando che per "molti, molti anni", Tokyo ha "avuto un vantaggio notevole" su Washington. La visita di Trump arriva in un momento in cui l'amministrazione Usa sta valutando l'opzione di imporre dazi doganali sul settore auto di Giappone e Unione europea.