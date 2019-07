Borse europee aprono in rialzo, attenzione alta su trimestrali e Fed

Daniela La Cava 19 luglio 2019 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Prevalgono i segni positivi sulle principali Borse europee in avvio di contrattazioni, dopo la positiva chiusura di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Quando sono trascorsi pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni il Dax di Francoforte avanza dello 0,56% a 12.296 punti, mentre il listino francese Cac40 e quello londinese Ftse 100 mettono a segno un rialzo rispettivamente dello 0,56% a 5.582 punti e dello 0,57% a 7.536 punti.Sotto i riflettori le prossime mosse della Fed dopo le nuove dichiarazioni dovish di alcuni membri della banca centrale Usa. Il tutto in vista della riunione di fine mese del Fomc. Sempre alta l'attenzione sulla stagione delle trimestrali, con i numeri American Express e BlackRock in uscita oggi. Bene i numeri di Microsoft che ha presentato una trimestrale in crescita.