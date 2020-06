Borse europee aprono in rialzo all'indomani della Bce e in attesa dei dati Usa

Valeria Panigada 5 giugno 2020 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in deciso rialzo, dopo la pausa di riflessione di ieri nel giorno della Bce che ha potenziato il QE pandemico di altri 600 miliardi. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dell'1,12%. A Francoforte il Dax avanza dell'1,10%, nonostante il nuovo crollo ad aprile degli ordini di fabbrica (-25,6% rispetto a marzo), a Parigi il Cac40 segna un +1,17% e a Londra l'indice Ftse100 guadagna lo 0,60%. All'indomani della Bce, l'attenzione degli operatori si rivolgerà oggi Oltreoceano dove nel primo pomeriggio verrano diffusi i dati sul mercato del lavoro americano: disoccupazione, variazione delle buste paga (le cosiddette non farm payrolls) e andamento dei salari relativi negli Usa al mese di maggio. Si segnala a Bruxelles la conferenza stampa del negoziatore Ue Michel Barnier per la Brexit, sulla quarta tornata di incontri con la delegazione britannica.