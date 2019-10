Borse europee aprono in rialzo, al via oggi la stagione delle trimestrali Usa

Valeria Panigada 15 ottobre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, dopo un inizio di settimana debole. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,79%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,61%, a Parigi il Cac40 segna un +0,80% e a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,30%.La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro e dell'avvio della nuova stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. L'agenda macro prevede oggi il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna e l'indice Zew tedesco. Si segnala anche l'assemblea annuale del Fondo monetario internazionale, in cui presenterà l'outlook economico. A livello societario, attenzione ai conti di BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo. Le big bancarie di Wall Street danno il via alla nuova earning season.