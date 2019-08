Borse europee aprono in moderato ribasso, pesano nuove tensioni Usa-Cina e crisi governo Italia

Valeria Panigada 9 agosto 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in moderato ribasso, tornando a perdere terreno dopo il rimbalzo dei giorni scorsi. Nonostante i guadagni di Wall Street ieri sera il Dax di Francoforte scivola in avvio dello 0,46%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,48% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,25%. A pesare sui mercati sono la crisi di governo in Italia e le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Secondo l'agenzia Bloomberg, la Casa Bianca starebbe rimandando la decisione in merito alla concessione di licenze alle aziende tecnologiche statunitensi per consentire loro di tornare a fare affari con la cinese Huawei. Una reazione in risposta alla decisione del governo cinese di sospendere l'acquisto di prodotti agricoli statunitensi. La seduta sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro, tra cui spicca il Pil della Gran Bretagna relativo al secondo trimestre dell'anno.