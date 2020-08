Borse europee aprono in moderato ribasso dopo recenti guadagni

Valeria Panigada 13 agosto 2020 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in moderato ribasso, prendendosi una pausa di riflessione, dopo i recenti guadagni. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,24%. A Francoforte il Dax cede lo 0,14%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,28% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione di 1 punto percentuale. Sui mercati sale l'attesa per l'accordo al Congresso Usa per un nuovo piano di stimolo, mentre si avvicina la data del 15 agosto, quando è prevista la videoconferenza Usa-Cina per discutere sullo stato dell'accordo commerciale di Fase 1.Pochi gli spunti macro previsti oggi. Nel corso della mattina verrà diffusa l'inflazione in Spagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. In serata la banca centrale del Messico comunicherà la sua decisione di politica monetaria.