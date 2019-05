Borse europee aprono in moderato rialzo, timido tentativo di rimbalzo

Valeria Panigada 30 maggio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee tentano un timido rimbalzo aprendo la seduta odierna in leggero rialzo, dopo gli ultimi cali. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,41, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,45% e a Londra l'indice Ftse100 è poco mosso con un +0,13%. Gli investitori rimangono prudenti di fronte alle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il People's Daily, quotidiano numero uno in Cina e organo di stampa ufficiale del Partito Comunista del paese, ha avvertito esplicitamente che, in caso di escalation della guerra commerciale, la Cina userebbe l'arma delle terre rare contro gli Usa.