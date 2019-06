Borse europee aprono in moderato rialzo, si apre la settimana della Fed

Valeria Panigada 17 giugno 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,15%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,16% e a Londra l'indice FTse100 guadagna lo 0,17%. Gli operatori rimangono cauti in vista della Federal Reserve, che mercoledì annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Nulla di fatto atteso per questo meeting, mentre le aspettative dei mercati sono tutte per un taglio dei tassi nella riunione di luglio al fine di prevenire una recessione degli Stati Uniti. Attesa anche per possibili sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina. Intanto, Huawei, il colosso cinese delle tlc finito nel mirino di Trump, prevede che i volumi di consegna dei suoi smartphone crolleranno su base globale tra il 40 e il 60%.Questa prima seduta della settimana sarà piuttosto povera di indicazioni. L'agenda macro odierna prevede la sola pubblicazione del costo del lavoro nell'Eurozona nel primo trimestre e dagli Stati Uniti gli indici Empire Manufacturing e Nahb sul mercato immobiliare. Si segnala che oggi prende il via il forum a Sintra che vedrà la partecipazione tra gli altri di Mario Draghi, governatore della Bce, e Mark Carney, numero uno della BoE.