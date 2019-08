Borse europee aprono in moderato rialzo in attesa dei verbali Fed

Valeria Panigada 21 agosto 2019 - 09:04

Partenza in leggero rialzo per le principali Borse europee, in un contesto che rimane improntato alla prudenza in attesa dei verbali della Federal Reserve, che verranno diffusi questa sera e che potrebbero dare qualche nuova indicazione sull'evoluzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Intanto sale l'attesa anche per l'intervento di Jerome Powell, presidente della Fed, in programma venerdì in occasione del simposio di Jackson Hole. In questo quadro a Francoforte il Dax sale dello 0,36%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,54% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,32%. L'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,45%.