Borse europee aprono in moderato rialzo, focus sul G20 di Osaka

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee dopo i recenti ribassi. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,54%, a Parigi il Cac40 poco mosso con un +0,07% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,10%.A sostenere gli scambi sono le speranze di progressi positivi nel conflitto commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Secondo il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, le due super potenze economiche hanno concordato una tregua provvisoria nella loro disputa prima dell'incontro previsto per sabato tra i presidenti dei due paesi a margine del vertice del G20. Questa pausa potrebbe evitare l'imposizione di dazi americani per 300 miliardi di dollari su prodotti cinesi, in caso di mancato accordo, o almeno favorire una versione pi ridotta delle tariffe al 10% anzich al 25%.La giornata sar movimentata inoltre da alcune indicazioni macro. Nel corso della mattina verranno diffusi gli indici di fiducia in Italia e nell'Eurozona. Nel pomeriggio attenzione al dato sull'inflazione in Germania. In arrivo da Oltreoceano la lettura finale del Pil relativo al primo trimestre dell'anno, le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le vendite di abitazioni.