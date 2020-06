Borse europee aprono in moderato rialzo dopo rally Wall Street

Valeria Panigada 9 giugno 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee, sostenute dai guadagni di Wall Street che ieri ha visto il Nasdaq salire sui massimi degli ultimi quattro mesi. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,30%. A Francoforte il Dax segna un +0,25% e a Parigi il Cac40 guadagna mezzo punto percentuale. Il clima sui mercati rimane positivo, in attesa della Fed. La banca centrale americana inizia oggi la sua riunione di politica monetaria, che si concluderà domani con l'annuncio e la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Oggi dal fronte macro giungerà la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al primo trimestre. Intanto dalla Germania è giunto il dato sulla bilancia commerciale, che ad aprile ha evidenziato un netto peggioramento per effetto del Covid. Il surplus commerciale è crollato da 12,8 a 3,2 miliardi di euro, con le esportazioni che sono scese del 24% rispetto a marzo.