Borse europee aprono in moderato rialzo dopo nuovi record a Wall Street

Valeria Panigada 27 dicembre 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee riprendono gli scambi oggi dopo la pausa festiva di Natale e aprono in territorio positivo, in scia ai nuovi record di Wall Street. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,23%. A Francoforte il Dax guadagna lo 0,38%, a Parigi il Cac40 incassa un +0,28% e a Londra il Ftse100 segna un +0,16%. Ieri gli indici statunitensi hanno ancora una volta aggiornato i massimi storici, proseguendo la tendenza rialzista di fine anno. In particolare, il Nasdaq ha superato per la prima volta la soglia dei 9.000 punti. Si tratta dell'11esima seduta in rialzo consecutiva per l'indice tecnologico di Wall Street. La seduta odierna, che sarà ancora caratterizzata da scambi sottili, sarà movimentata dalla pubblicazione del bollettino economico da parte della Bce.