Borse europee aprono in moderato rialzo dopo nuovi record Wall Street, attesa per dati lavoro Usa

Valeria Panigada 10 gennaio 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono in moderato rialzo, ampliando i guadagni delle ultime sedute. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,15%. A Francoforte il Dax segna un +0,27%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,16% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un +0,41%. A sostenere gli scambi è Wall Street che ieri ha chiuso su nuovi massimi storici. L'attenzione degli investitori si sposta dal fronte Stati Uniti-Iran, dove i venti di guerra si placano, a quello Stati Uniti-Cina, dove giungono dettagli incoraggianti riguardanti la firma dell'accordo di fase 1 sul commercio, raggiunto a dicembre. La Cina ha ufficializzato che il prossimo 13 gennaio una delegazione si recherà a Washington per la firma dell'intesa.La giornata odierna sarà movimentata da alcuni importanti appuntamenti. In primis quello con i dati sul mercato del lavoro americano. Nel primo pomeriggio verranno infatti diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati nel settore non agricoli (le cosiddette non farm payrolls) e l'andamento dei salari relativi al mese di dicembre.