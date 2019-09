Borse europee aprono in moderato rialzo, cautela per i nuovi dazi Usa-Cina

Valeria Panigada 2 settembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Laprima seduta della settimana e del mese di settembre si è avviata in moderato rialzo per le Borse europee, in un clima che rimane improntato alla prudenza con la ripresa delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ieri sono scattati i nuovi dazi sulle rispettive importazioni delle due super potenze economiche, così come annunciato. Donald Trump ha inoltre ribadito la volontà di ridurre la dipendenza degli Usa alla Cina. Un nuovo ciclo di incontro tra Washington e Pechino sarebbe comunque in programma questo mese per cercare di trovare un accordo o almeno evitare l'escalation della guerra commerciale. In questo contesto l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,17%, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,18%. A Parigi il Cac40 segna un +0,16% mentre a Londra l'indice Ftse100 incassa un +0,44%. Oggi dal fronte macro in arrivo l'indice Pmi manifatturiero di Francia, Germania, Italia e intera Eurozona.