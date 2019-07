Borse europee aprono in moderato rialzo, Londra piatta

Valeria Panigada 4 luglio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in moderato rialzo all'indomani dell'intesa sui nuovi vertici dell'Ue e l'archiviazione della procedura di infrazione a carico dell'Italia. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,26%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,14% mentre a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un -0,01%. I mercati prendono fiato dopo i recenti guadagni, sfruttando la chiusura per festività di Wall Street (oggi negli Stati Uniti si celebra l'Independence day). Ieri l'S&P500 e il Dow Jones hanno chiuso su nuovi record. A scatenare gli acquisti, sono state di nuovo le speculazioni su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve di Jerome Powell già nel mese di luglio, dopo la pubblicazione del report occupazionale del settore privato stilato da ADP. A questo punto sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro Usa, in uscita domani. Sullo sfondo rimangono le incertezze per un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina dopo la tregua raggiunta nel corso del G20 di Osaka. Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha fatto sapere che le trattative riprenderanno settimana prossima, aggiungendo però che nessuna data è stata ancora fissata. Oggi sul fronte macroeconomico l'unico dato atteso è quello sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona.