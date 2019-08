Borse europee aprono in moderato rialzo, Londra debole. Focus rimane su Usa-Cina

Valeria Panigada 7 agosto 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero rialzo per le principali Borse europee, dopo il rimbalzo di Wall Street. In avvio a Francoforte il Dax sale 0,62%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,27% mentre a Londra l'indice Ftse 100 è piatto con un -0,01%. Il contesto rimane caratterizzato da numerose incertezze sul fronte commerciale Usa-Cina, spingendo gli investitori alla prudenza. I listini asiatici questa mattina mostrano andamenti contrastanti, con Tokyo in leggero calo (Nikkei -0,33%), mentre Shanghai è positiva e Hong Kong piatta. La banca centrale cinese ha deciso di fissare il punto di riferimento giornaliero per lo yuan a 6,9996 per dollaro, un po' più debole del previsto, dopo che la valuta era scesa sui livelli minimi degli ultimi 11 anni. Oggi non sono previste indicazioni macro di rilievo dopo che dalla Germania è giunto il dato sulla produzione industriale, che ha mostrato a giugno una flessione maggiore delle attese.