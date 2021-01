Borse europee aprono in moderato calo, tornano timori su evoluzione Covid

Valeria Panigada 5 gennaio 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee aprono sotto la parità, dopo un inizio di settimana e di anno positivo. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 scivola dello 0,19%. A Francoforte il Dax cede lo 0,27%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,15% e a Londra l'indice Ftse100 è sulla parità con un +0,08%. A pesare sugli scambi le ultime notizie sul fronte sanitario. Nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato un lockdown nazionale effettivo dalla giornata di oggi: si tratta del terzo lockdown nazionale nel paese. Johnson ha lanciato l'alert sulla variante inglese, parlando di situazione "allarmante". La variante sarebbe più contagiosa "dal 50% al 70%" rispetto al precedente ceppo, stando a quanto ha dichiarato il premier britannico. In Germania, le restrizioni potrebbero essere prolungate fino alla fine del mese mentre in Francia la prevista riduzione delle restrizioni è messo fortemente in discussione.