Borse europee aprono in moderato calo su tensioni commerciali e geopolitiche

Valeria Panigada 13 agosto 2019 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in moderato calo, proseguendo le vendite di inizio settimana, in scia ai ribassi a Wall Street e sui listini asiatici (Tokyo ha chiuso questa mattina con una flessione dell'1,11%). In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,32%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 arretra dello 0,24%. A pesare sui mercati sono le tensioni commerciali tra Usa e Cina, che rimangono in una fase di stallo, a cui si aggiungono tensioni geopolitiche con le proteste a Hong Kong, la crisi di governo in Italia e lo scossone in Argentina. La giornata odierna sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro, tra cui spicca l'indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche l'inflazione degli Stati Uniti.