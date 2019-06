Borse europee aprono in moderato calo dopo dichiarazioni dei membri Fed

Valeria Panigada 26 giugno 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato ribasso per le Borse europee, in scia alla debolezza di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina (Tokyo ha lasciato sul parterre circa mezzo punto percentuale). In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,14%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,13% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,11%. A pesare sugli scambi le ultime dichiarazioni giunte dalla Federal Reserve, che affievoliscono le speranze di un taglio dei tassi nella riunione di luglio.Ieri sera Jerome Powell, numero uno della banca centrale americana, ha detto che "molti esponenti del Fomc intravedono maggiori presupposti per una politica monetaria più accomodante, ma allo stesso tempo non vogliono reagire in modo eccessivo a variazioni di singoli dati macro o ad oscillazioni del sentiment di breve termine". A preoccupare è soprattutto la posizione dell'esponente più dovish del Fomc, James Bullard, che ha escluso un taglio dei tassi di 50 punti base.A questo tema si affianca quello della guerra commerciale Usa-Cina con l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, previsto nel corso del G20 di Osaka, che si avvicina. La giornata sarà poi movimentata da alcune indicazioni. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di beni durevoli, le scorte all'ingrosso e le scorte settimanali di greggio.