Borse europee aprono in leggero rialzo, tornano speranze sul dialogo Usa-Cina

Valeria Panigada 24 settembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto poco sopra la parità, dopo un inizio di settimana in calo. In avvio l'indice Eurostoxx 50 sale dello 0,25%. A Francoforte il Dax segna un +0,22%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,30% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un progresso dello 0,14%. Sui mercati torna la speranza della ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina sul commercio. Un tema, quello della guerra commerciale, che agita gli animi da un anno e mezzo. Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha detto che le trattative riprenderanno tra due settimane. Gli occhi dei mercati sono puntati anche sul tema della crescita, dopo i deboli dati sulla manifattura giunti ieri dalla Germania. Il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenuto ieri al Parlamento europeo, ha avvertito che le prospettive di crescita dell'Eurozona restano orientate verso il basso. Dal fronte macro, oggi verrà diffuso l'aggiornamento sull'indice Ifo in Germania, che misura la fiducia delle imprese tedesche. Nel pomeriggio attenzione alla fiducia dei consumatori degli Stati Uniti.